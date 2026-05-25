日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）が、25日放送のNHK「日本サッカー協会会長情熱授業FIFAワールドカップ教えて！宮本先生」（後10・00）に出演し、日本代表の森保一監督（57）についてのエピソードを披露した。宮本会長が先生役となり、生徒役のタレントらにW杯の魅力や日本代表についての特別授業を行う、2回特番の前編。最初に紹介したのが、2大会連続で日本の指揮を執る森保監督だった。宮本会長は、森