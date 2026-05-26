子どもがSNSを使っていると、友達とのトラブルが発生することがあるかもしれません。そのような場合、トラブルのあった家庭同士で解決するのか、それとも学校に間に入ってもらった方がいいのか悩むこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『SNS上で誹謗中傷等のトラブル発生・小学生、クラスメイト同士・発生時間は放課後・内容等に学校に関係する内容はない・使用端末は学校のものでは