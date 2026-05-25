関西経済連合会の副会長に就任し、記者会見する京セラの山口悟郎会長＝25日午後、大阪市関西経済連合会は25日、定時総会後の理事会で、京セラの山口悟郎会長（70）と三菱UFJ銀行の堀直樹特別顧問（65）、積水ハウスの仲井嘉浩社長（61）を新たな副会長に選任した。大阪市で記者会見した山口氏は「万博で披露された新技術の社会実装に貢献したい」と述べ、実現に意欲を示した。関西財界や大阪府市のトップで構成する「未来創造