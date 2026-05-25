兵庫県西宮市の電車内で通学中の女子中学生に対し、制服の上から尻を触るわいせつな行為をしたとして、大阪市職員の65歳の男が25日、逮捕されました。

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、大阪市職員の林哲生容疑者（65）です。

警察によりますと、林容疑者は4月20日午前7時17分から22分までの間、阪急甲東園駅から西宮北口駅間を走行中の電車内で通学途中の13歳の女子中学生に対し、服の上から尻を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。

この日の午後、被害に遭った女子生徒の同級生の保護者から兵庫県警本部の性犯罪被害に関する専用窓口に「娘の同級生が通学電車内で被害に遭っている。けさも被害に遭っているようだ」と通報があり、警察が女子生徒に話を聞いたところ、「数か月にわたって同じ相手から複数回同様の被害に遭っている」と話したということです。

その後、警察が似顔絵や防犯カメラなどの捜査したところ、林容疑者の関与が浮上しました。

取り調べに対し林容疑者は「被害者の方がそう説明しているのであれば、事実そうかもしれません」と供述しているということです。