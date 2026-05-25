【マージョ】 9月2日ごろ 発売予定 価格：7,590円 ハセガワは、レジンキット「マージョ」を9月2日ごろに発売する。価格は7,590円。 本商品はアニメ「タイムボカン」に登場する悪玉トリオのひとり「マージョ」をレジンキット化したもの。原型製作は、あらけん氏が担当し、1/12スケールとなっている。 デカールは瞳デカールが付属する