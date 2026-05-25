兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、42歳の男が指名手配されました。男は事件発覚の3日前、警察官に声をかけられ「人を殺した」と話していたということです。

黒い帽子に黒縁メガネ、マスク姿の男。バッグを体の前方に抱えています。殺人の疑いで指名手配されている大山賢二容疑者（42）です。

5月19日、兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が、血を流して死亡しているのが見つかった事件。警察は23日、次女の千尋さんに対する殺人容疑で、住所・職業不詳の大山賢二容疑者の逮捕状をとって、24日全国で指名手配し公開捜査に踏み切りました。24日夜、現場周辺では防刃（ぼうじん）チョッキを身にまとった警察官たちが警戒にあたる様子も…。

大山容疑者は、10年ほど前まで田中さんの家の南隣の家に住んでいたことがわかっています。

（大山容疑者と小中同級生）「正直びっくりというか、驚きのほうがすごい。おとなしい感じ。めったにキレることはなかった」

田中さん親子は5月13日頃に殺害されたとみられ、5月19日に遺体が見つかり事件が発覚しました。しかし、その発覚前に、警察が大山容疑者に接触していたことが新たにわかりました。

捜査関係者によりますと、事件が発覚する3日前の5月16日、兵庫県高砂市内の交番に歩道で寝ている人がいると通報があり、駆け付けた警察官が大山容疑者に話しかけたというのです。その際、大山容疑者は「人を殺した」と話したということです。

その後、警察署で話を聞きましたが、話の内容に具体性がなかったため、警察官が居住歴のあったたつの市の事件現場近くまで車に乗せて送り届けたといいます。

その翌日の朝、たつの市の事件現場の近くでは…。

（大山容疑者とみられる人物を目撃・近隣住民）「ちょっと小刻みに体が動いている。その体の動きからすると、寒さによる震えのような感じに見えて」

この男性によると、自宅の玄関先に大山容疑者とみられる人物が座り込んでいたといいます。

（大山容疑者とみられる人物を目撃・近隣住民）「『立ち上がろうか？』と言ったけど、立ち上がれない。『手貸そうか？』と言っても『いいです』と。じーっと座っているから『いっぺん立とう』と言って無理やり立たせても、立つのもやっと勢いつけて立たないとだめなような感じで、ずっとカバンを抱えてブルブル震えながら立ち上がって」

また、周辺では事件が起きる前にも、大山容疑者とみられる人物の姿が…。

「（１２日の昼に）殺害現場の方向から、駅に向かって猛ダッシュで走っていく人がいた。（Ｑどこで見た？）ＪＲ播磨新宮駅で見た。（警察の提供映像と）服装が同じだったので、さっき見たら」

「（事件の前に）大山容疑者が以前住んでいた家の玄関の前で、慌てた感じで、私を見て隠れるような感じで、パッと後ろを向いて（ドアノブを）ガチャガチャとして入ろうとする感じで」

大山容疑者は身長約160センチのやせ型で、警察は情報提供を求めています。

【情報提供】たつの警察署：０７９１－６３－０１１０

