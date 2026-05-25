大相撲五月場所大相撲五月場所（夏場所）は24日、東京・両国国技館で千秋楽が行われ、東小結・若隆景が大関・霧島との優勝決定戦を制し、25場所ぶり2度目の幕内最高優勝を果たした。人気を博す角界。今場所も多くの懸賞が掛けられ、元横綱が驚く場面があった。前頭五枚目・正代（時津風）は今場所、十日目に霧島、十一日目に琴櫻の両大関に勝ち、2日間で計516万円の懸賞金を手にした。ABEMAの大相撲中継では、十四日目にその話