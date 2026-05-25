【S.H.Figuarts トライチェイサー2000 -Store Limited Edition-】 7月 発売予定 価格：8,800円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts トライチェイサー2000 -Store Limited Edition-」を魂ストア限定アイテムとして7月に発売する。価格は8,800円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」に登場するバイク「トライチェイサー