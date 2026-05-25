大相撲五月場所大相撲五月場所（夏場所）は24日、東京・両国国技館で千秋楽が行われ、大関・霧島（音羽山）は東小結・若隆景（荒汐）との優勝決定戦で敗れ、2場所連続制覇を逃した。今場所では額を裂傷する怪我を負う場面が話題となった中で、その後の近況報告に反響が寄せられている。霧島は9日目（18日）の若元春（荒汐）との取組で、相手を寄り倒した勢いで土俵下へ顔面から落下。血を流しながら、勝ち名乗りをうけていた。