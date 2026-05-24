南陽市によりますと、きょう午後1時前、南陽市上野の旧ハイジアパーク南陽から南東に800メートル離れた市道上で、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。 県内ではきょう、このほかにも鶴岡市や酒田市でクマの目撃が相次いでいます。