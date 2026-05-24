ドジャースで2度のWS制覇に貢献…昨季途中に不振でリリース

たった1日でいったい……ドジャースなどで活躍したクリス・テイラー外野手が22日（日本時間23日）、現役を引退したとマイナーリーグの公式サイトで公示された。複数の米メディアが速報し、これまでの活躍に敬意を払う投稿を行ったが、35歳は“翻意”したようだ。

MLB公式サイトのエンゼルス番レット・ボリンジャー氏が23日（同24日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。「クリス・テイラーが引退についての考えを変えた。そして左前腕の骨折でマイナーILに入った」として、負傷者リスト入りを伝えた。どうやら、1日で“現役復帰”することになったという。

まさかの発表にファンも仰天。「え、何だって？笑」「最速の現役復帰だろwww」「マジで困惑してるよ」「ん？ んん？ んんん？」「えっ、引退撤回からの負傷者リスト入りは展開が忙しすぎる……」「お、おう……」「展開がジェットコースターすぎません？」「は？」「翌日に引退撤回!?」と日本人ファンも驚きを隠せないようだ。

テイラーは2016年途中からドジャースに加入。勝負強い打撃が魅力で、2017年は140試合出場で打率.288、21本塁打72打点、リーグ優勝決定シリーズではMVPに輝いた。2020。2024年には大谷とも共闘し、ワールドシリーズ制覇にも貢献。4年6000万ドル（約91億7900万円）契約の最終年だった昨季途中に打撃不振でリリースされ、その後エンゼルスに移籍した。同年オフにFAとなり、再契約を結んでいた。（Full-Count編集部）