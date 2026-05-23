２３日午後、和歌山市の加太海水浴場で５０代とみられる男女２人が乗ったボートの行方がわからなくなっているとして、消防と海上保安部が付近を捜索しています。 ２３日午後６時ごろ、和歌山市にある加太海水浴場で海水浴場にいた人から「小型のボートが海に出て帰ってこない」と消防に通報がありました。 消防によりますと、海水浴場で５０代とみられる男女ら複数人でバーベキューをしていたところ、う