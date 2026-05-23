「モスクワオリンピック候補」と刻まれたベルトを掲げる木庭浩一さん＝2020年、熊本市木庭浩一さん（こば・こういち＝ボクシング元日本代表）23日、肺がんのため熊本市の病院で死去。68歳。熊本市出身。葬儀・告別式は25日午前11時から、熊本市中央区琴平2の1の40、玉泉院南熊本本館で。喪主は妻麻里子（まりこ）さん。ボクシングで日本がボイコットした80年モスクワ五輪代表だった。指導者として熊本・九州学院高で世界ボク