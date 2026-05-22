◇静岡県高校総体陸上競技大会（２２日・エコパ）静岡県高校総体陸上競技大会の男子１１０メートル障害で遠田煌芽（おうが、富士見２年）が１４秒２７の大会タイで初優勝した。大会新を狙っていたというハードラーは、ゴール後に電光掲示板を祈るように見つめ、公式タイムが表示されると、頭を抱えて悔しがった。順当に勝ち上がった。「予選は気持ちよく走れた。準決勝はちょっと力みがあった」と言いながら、自己ベストタイの