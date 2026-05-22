この先2週間は前線や低気圧の影響で天気が短い周期で変わりそうです。25日(月)は西日本を中心に真夏日が続出しますが、月末からは雨の日が増え、梅雨のはしりとなりそうです。蒸し暑さもアップするでしょう。25日は西日本で真夏日続出30℃予想も5月23日(土)〜5月29日(金)は、日本付近を前線や低気圧がたびたび通過し、すっきりと晴れる日は少ないでしょう。ただ、25日(月)は東北から九州にかけて広く晴れて、最高気温は大阪や福