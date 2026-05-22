この先2週間は前線や低気圧の影響で天気が短い周期で変わりそうです。25日(月)は西日本を中心に真夏日が続出しますが、月末からは雨の日が増え、梅雨のはしりとなりそうです。蒸し暑さもアップするでしょう。

25日は西日本で真夏日続出 30℃予想も

5月23日(土)〜5月29日(金)は、日本付近を前線や低気圧がたびたび通過し、すっきりと晴れる日は少ないでしょう。ただ、25日(月)は東北から九州にかけて広く晴れて、最高気温は大阪や福岡は30℃の真夏日になりそうです。26日(火)から27日(水)は福岡で雨が続きそうです。28日(木)は北海道や東北、東海や近畿も次第に雨が降る見込みです。梅雨のはしりとなりそうです。

月末から6月4日 週の後半に雨の範囲広がる 梅雨入りの気配

5月30日(土)〜6月4日(木)の2週目は、前半の6月1日(月)頃までは晴れて気温の高い日が続くでしょう。最高気温は東京は28℃くらい、名古屋は連日30℃の予想で、厳しい暑さが続きそうです。ただ、後半の6月3日(水)以降は東北から近畿にかけて広く雨が降るでしょう。湿度が高いうえ、気温も高い状態が続きますので、ムシムシしそうです。最新の週間予報や早期注意情報をこまめに確認し、洗濯や外出の計画は直前の予報を参考に調整すると良いでしょう。