ダイソーで見つけたこのアイテム、何だと思いますか？実はストレス解消にうってつけな、巷で人気のキーホルダーなんです。まさかダイソーに登場するとは思いませんでした！カチッと押すことで癒される、見た目も可愛いキーホルダー♡ASMRやフィジェットトイが好きな方に見つかったら、すぐに売り切れてしまいそう…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カラーブロックキーホルダー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ