これな〜んだ？音好きな人に見つかったらマズイ！カチッと押せる人気の100均キーホルダー

ダイソーで見つけたこのアイテム、何だと思いますか？実はストレス解消にうってつけな、巷で人気のキーホルダーなんです。まさかダイソーに登場するとは思いませんでした！カチッと押すことで癒される、見た目も可愛いキーホルダー♡ASMRやフィジェットトイが好きな方に見つかったら、すぐに売り切れてしまいそう…！

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商品情報

商品名：カラーブロックキーホルダー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480833231

カチッと押してストレス解消！ついにダイソーにあのキーホルダーが登場♡

ダイソーのキーホルダー売り場で、何やら不思議なアイテムを発見。まるでパズルゲームに登場する、ブロックのような形のキーホルダーが気になって購入してみました！

このアイテムの正体は『カラーブロックキーホルダー』。キーボードボタンが付いた、フィジェットトイ風のキーホルダーです。

キーボードボタンのキーホルダーは、よくASMR動画にも出てくる人気のアイテム。海外通販やAmazonなどでしか購入できなかったので、ついにダイソーに登場したのが嬉しくて購入してみました！

なんとなく落ち着かないときやストレスが溜まったとき、手持無沙汰なときに、ポチポチと押すと癒されます。

ただし、音は大きめなので、外で使用する際にはご注意を…！音を気にするのもかえってストレスになるので、筆者は自宅で思い切り使用しています。

キーボード風ではありますが、キーボードよりも、もっと硬くて押しごたえがある感触です。

キーボードのように片手でパチパチとタイピングするように押すよりも、指でカチッと押すようなイメージで遊ぶとより楽しめます。

キーキャップは取り外せてデコレーションやカスタムも楽しめる！

キーキャップが取り外せるのもこだわりポイント！軸とサイズが合えばお気に入りのキーキャップを組み合わせて、カスタムすることもできそうです。

シンプルなデザインなので、シールなどでデコレーションするのもいいかもしれません。

クリア素材との組み合わせや、ミントグリーンのカラーもおしゃれ♡バッグチャームとしても映えます。

ただ、フックがプラスチック製なので、金属のフックよりも扱いには気をつけたいところではあります。

今回は、ダイソーの『カラーブロックキーホルダー』をご紹介しました。

憧れのキーボードボタンのキーホルダーが、身近なダイソーで手に入れられるのは嬉しいかぎり。ASMRやフィジェットトイが好きな方に見つかったら、すぐに売り切れてしまいそうです！

ずっと探していたという方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。