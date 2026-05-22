これな〜んだ？音好きな人に見つかったらマズイ！カチッと押せる人気の100均キーホルダー
商品情報
商品名：カラーブロックキーホルダー
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480833231
カチッと押してストレス解消！ついにダイソーにあのキーホルダーが登場♡
ダイソーのキーホルダー売り場で、何やら不思議なアイテムを発見。まるでパズルゲームに登場する、ブロックのような形のキーホルダーが気になって購入してみました！
このアイテムの正体は『カラーブロックキーホルダー』。キーボードボタンが付いた、フィジェットトイ風のキーホルダーです。
キーボードボタンのキーホルダーは、よくASMR動画にも出てくる人気のアイテム。海外通販やAmazonなどでしか購入できなかったので、ついにダイソーに登場したのが嬉しくて購入してみました！
なんとなく落ち着かないときやストレスが溜まったとき、手持無沙汰なときに、ポチポチと押すと癒されます。
ただし、音は大きめなので、外で使用する際にはご注意を…！音を気にするのもかえってストレスになるので、筆者は自宅で思い切り使用しています。
キーボード風ではありますが、キーボードよりも、もっと硬くて押しごたえがある感触です。
キーボードのように片手でパチパチとタイピングするように押すよりも、指でカチッと押すようなイメージで遊ぶとより楽しめます。
キーキャップは取り外せてデコレーションやカスタムも楽しめる！
キーキャップが取り外せるのもこだわりポイント！軸とサイズが合えばお気に入りのキーキャップを組み合わせて、カスタムすることもできそうです。
シンプルなデザインなので、シールなどでデコレーションするのもいいかもしれません。
クリア素材との組み合わせや、ミントグリーンのカラーもおしゃれ♡バッグチャームとしても映えます。
ただ、フックがプラスチック製なので、金属のフックよりも扱いには気をつけたいところではあります。
今回は、ダイソーの『カラーブロックキーホルダー』をご紹介しました。
憧れのキーボードボタンのキーホルダーが、身近なダイソーで手に入れられるのは嬉しいかぎり。ASMRやフィジェットトイが好きな方に見つかったら、すぐに売り切れてしまいそうです！
ずっと探していたという方は、ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。