20日与論町で最大震度5強を観測した地震。徳之島町では女性1人がけがをしたほか、与論町や沖永良部島では建物などに被害があったことがわかりました。

こちらは、20日正午前、与論町の建設会社で撮影された防犯カメラの映像です。棚や机が揺れたあと、職員が屋外に避難しました。

20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード5．9の地震があり、震度5強を与論町で観測。与論町で震度5強を観測したのは観測史上初めてです。

鹿児島県によりますと、震度3を観測した徳之島町で、70代から80代とみられる女性が車のドアに頭をぶつけて軽いけがをしたということです。

与論町の体育館では、天井のウレタンボード25枚が崩落

（記者）「こちらの体育館では地震の衝撃で天井のパネルが剥がれ落ち、骨組みが見えています」

与論町の体育館では、天井のウレタンボード25枚が崩落。20日は休館日でけが人はいませんでしたが、現在も利用をとりやめています。

（与論町教育委員会生涯学習課 松村誠司課長）「足場を高く組むなどの作業が発生する。復旧作業に着工するめどはたっていない」

与論高校では校舎の天井が一部崩れ落ちたほか、与論城跡の石垣が2メートルにわたり崩れる被害がありました。

県の 天然記念物 「住吉暗川」の一部が崩落

（記者）「こちら県の天然記念物に指定されている住吉暗川の入り口に来ています。昨日の地震で立ち入り禁止となっています」

震度5弱を観測した知名町では、県の天然記念物「住吉暗川」の一部が崩落。

また、和泊町では、小学校の体育館にある照明の防護柵が一部壊れました。

知名町のスーパー「突き上げるような揺れだった」

知名町のスーパーです。地震発生時の防犯カメラの映像をみせてもらうと…。倉庫の段ボールが大きく揺れ、事務所では棚などをおさえる従業員の姿が映っていました。

（Aコープ知名店 大郷有樹店長）「突き上げるような揺れだった、経験したことのない揺れでもうみんなびっくりして」

こども園「誰もけがをしていなかった、本当によかった」

こちらの認定こども園にはおよそ140人がいましたが、全員が園庭に避難し無事でした。

「怖かった、いっぱい揺れてた」

「真っ先に子供たちが大丈夫かなと思って」

（認定こども園すまいる 前田ゆり香副園長）「（地震発生時を）思い出しても涙が出るが、誰もけがをしていなかった、本当によかった」

気象台は地震発生から1週間程度は、同じ規模の地震に注意するよう呼びかけています。

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