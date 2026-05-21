冷蔵庫に眠りがちなアンチョビペースト。パスタ以外の使い道が迷子になりがちですが、実はいつもの野菜に加えるだけで、一発でおしゃれなバルの味に激変させる優秀な調味料なんです！パパッと手軽に作れる驚きの格上げレシピで食卓を彩りましょう。 ▼バル気分で楽しむ「アンチョビキャベツ」 キャベツとアンチョビを合わせた、バル風のおつまみ。少ない材料でパパッと作れるのに、お店みたいな本格的な味わいに仕上がります。