日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会（法定協）を巡り、維新の大阪市議団は20日、設置議案に賛成する方針を決めた。維新は市議会で過半数を占めており、5月中の可決が確実となった。大阪府議会でも6月3日に可決される見通し。法定協の初会合は6月中にも開かれる。住民投票は来春の知事選との同日実施が想定される。吉村洋文知事（維新代表）は府庁で記者団に「われわれは都構想を目指す集団。大きな