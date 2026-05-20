記事ポイント茨城県常総市に2026年6月15日、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 常総」が開業します建築用コンテナモジュール採用の独立客室は隣室と壁を接しない構造で、静粛性とプライバシー性に優れています有事の際には客室を被災地へ移設し避難施設等に活用する「レスキューホテル」機能を備えています 茨城県常総市に、建築用コンテナモジュールを活用したコンテナホテルが新たに誕生します。デベロップが運営する「R9