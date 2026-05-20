コンテナ独立客室、1名6,200円から常総に登場！ デベロップ「HOTEL R9 The Yard 常総」

記事ポイント 茨城県常総市に2026年6月15日、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 常総」が開業します建築用コンテナモジュール採用の独立客室は隣室と壁を接しない構造で、静粛性とプライバシー性に優れています有事の際には客室を被災地へ移設し避難施設等に活用する「レスキューホテル」機能を備えています 茨城県常総市に2026年6月15日、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 常総」が開業します建築用コンテナモジュール採用の独立客室は隣室と壁を接しない構造で、静粛性とプライバシー性に優れています有事の際には客室を被災地へ移設し避難施設等に活用する「レスキューホテル」機能を備えています

茨城県常総市に、建築用コンテナモジュールを活用したコンテナホテルが新たに誕生します。

デベロップが運営する「R9 HOTELS GROUP」の145店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては137店舗目の開業となります。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 常総」





施設名：HOTEL R9 The Yard 常総（ホテル アールナイン ザ ヤード ジョウソウ）所在地：茨城県常総市新石下2451-1開業日：2026年6月15日（月）予約受付開始：2026年6月8日（月）15:00アクセス：首都圏中央連絡自動車道「常総IC」より車で約5分 ／ 関東鉄道常総線「石下駅」よりタクシーで約6分駐車場：あり（無料）／普通車・軽自動車68台敷地面積：5,025m²（1,520坪）客室数：65室（ダブルルーム59室・ツインルーム6室）料金：ダブルルーム 1名6,200円／泊〜、2名8,700円／泊〜 ／ ツインルーム 1名6,200円／泊〜、2名9,700円／泊〜公式サイト：

国道294号常総バイパス沿いに立地するコンテナホテルで、1台1客室型の建築用コンテナモジュールを採用しています。

独立した客室構造により隣室と壁を接しないため、高い静粛性とプライバシー性を実現しています。

茨城県内では18店舗目の出店となります。

客室は全室13m²のコンパクト設計で、ダブルルーム59室とツインルーム6室の計65室を展開します。

平時のビジネス・観光利用に加え、有事の際には「レスキューホテル」として客室を被災地へ移設し、避難施設等に活用できる「フェーズフリー認証」取得のホテルです。

客室設備





ダブルルームは白いベッドを中心に、デスク・壁掛けテレビ・電子レンジ・冷凍冷蔵庫・エアコン・加湿空気清浄機を13m²の室内に収めています。

定員は2名で、1名利用でも6,200円から宿泊できます。





ツインルームはシングルベッド2台にナイトテーブル・壁掛けテレビ・エアコン・電子レンジ・冷蔵庫を備えた13m²の空間で、2名利用時は9,700円から利用できます。

全客室にゆったり使用できるユニットバスが設置されており、浴槽・シャワー・洗面台・トイレが一体型で収まっています。





ユニットバスにはシャンプー・歯ブラシ等のアメニティが棚に揃えられており、出張や長期滞在でも過不足なく利用できる設備構成になっています。

周辺環境とアクセス

首都圏中央連絡自動車道「常総IC」から車で約5分の国道294号常総バイパス沿いに位置し、関東鉄道常総線「石下駅」からはタクシーで約6分でアクセスできます。

無料駐車場は普通車・軽自動車合わせて68台分を備えており、車での長期滞在にも対応しています。

車で10〜15分圏内には「下妻鯨工業団地」をはじめとする製造業系の工場が多数集積しており、出張を中心としたビジネス利用に適した立地です。

徒歩圏内にはコンビニエンスストアやスーパーマーケットが、車で5分圏内には飲食店が点在しています。

ゴルフ場や温浴施設「常総ONSEN&SAUNA お湯むすび」、「道の駅常総」へのアクセスも良好で、レジャー利用の宿泊拠点としても機能します。

レスキューホテルとしての役割





「HOTEL R9 The Yard」シリーズは1台1客室型の独立構造を活かし、有事の際に客室ユニットをすみやかに被災地へ移設できる「レスキューホテル」機能を持っています。

この仕組みは2011年の東日本大震災での被災地支援経験をもとに生まれたもので、発災後に安心・安全なプライベート空間を迅速に提供することを目的としています。

実際の出動実績として、2020年4月には長崎のクルーズ船における新型コロナウイルス感染拡大防止対策として初の有事出動を実施しています。

その後も東京都三鷹市・千代田区・都内民間病院へのPCR検査体制強化、2021年12月には栃木県への臨時医療施設として126室が出動するなど、自治体や民間医療機関の有事インフラとして活用されてきた実績があります。

「レスキューホテル」はフェーズフリー認証およびSDGs事業認定をともに取得しており、自治体との協定締結によって各地のBCP（事業継続計画）に組み込まれています。

「HOTEL R9 The Yard 常総」は、静粛性の高いコンテナ独立客室に充実の設備を揃えながら、1名6,200円からという利用しやすい料金設定で、ビジネス出張から観光まで幅広いシーンに対応します。

予約受付は2026年6月8日（月）15:00から公式サイトで開始されます。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 常総」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「HOTEL R9 The Yard 常総」のチェックイン・チェックアウト時間はいつですか？

A. チェックイン・チェックアウトの時間は公式サイト（hotel-r9.jp/hotels/joso/）に掲載されています。

Q. コンテナホテルの独立客室構造とは、どのようなものですか？

A. 建築用コンテナモジュールを1室ずつ独立して配置した構造で、隣室と壁を接しないため防音性とプライバシー性が高くなっています。

移設が可能な設計のため、有事の際には被災地へ運び出して避難施設等として活用できます。

Q. 「レスキューホテル」として出動した場合、通常の宿泊への影響はありますか？

A. レスキューホテルとして出動する客室と通常営業の客室は運用が分離されており、詳細は公式サイトまたは各ホテルへの問い合わせ窓口から案内されます。

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