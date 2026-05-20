東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズが2026年7月7日（火）より登場します。今回は、グッズの中からカラフルな三輪車に乗って楽しんでいる様子がかわいい「ぬいぐるみチャーム」全7種類をまとめて紹介します。 東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ぬいぐるみチャーム 発売日：2026年