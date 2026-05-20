東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズが2026年7月7日（火）より登場します。

今回は、グッズの中からカラフルな三輪車に乗って楽しんでいる様子がかわいい「ぬいぐるみチャーム」全7種類をまとめて紹介します。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ぬいぐるみチャーム

発売日：2026年7月7日（火）

販売店舗：東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーシーへご入園された方のみご購入いただけます。

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

ぬいぐるみチャーム（ダッフィー）

価格：2,500円

三輪車に乗って楽しんでいるダッフィーのぬいぐるみチャーム。

ダッフィーはイカリマークが描かれたオレンジ色の三輪車に乗っています。

ぬいぐるみチャーム（シェリーメイ）

価格：2,500円

三輪車に乗って楽しんでいるシェリーメイのぬいぐるみチャーム。

シェリーメイは貝殻マークが描かれた水色の三輪車に乗っています。

ぬいぐるみチャーム（ジェラトーニ）

価格：2,500円

三輪車に乗って楽しんでいるジェラトーニのぬいぐるみチャーム。

ジェラトーニはジェラートマークが描かれた紫色の三輪車に乗っています。

ぬいぐるみチャーム（ステラ・ルー）

価格：2,500円

三輪車に乗って楽しんでいるステラ・ルーのぬいぐるみチャーム。

ステラ・ルーは星マークが描かれたピンク色の三輪車に乗っています。

ぬいぐるみチャーム（クッキー・アン）

価格：2,500円

三輪車に乗って楽しんでいるクッキー・アンのぬいぐるみチャーム。

クッキー・アンはカップケーキマークが描かれたオレンジ色の三輪車に乗っています。

ぬいぐるみチャーム（オル・メル）

価格：2,500円

三輪車に乗って楽しんでいるオル・メルのぬいぐるみチャーム。

オル・メルは音符マークが描かれた黄色の三輪車に乗っています。

ぬいぐるみチャーム（リーナ・ベル）

価格：2,500円

三輪車に乗って楽しんでいるリーナ・ベルのぬいぐるみチャーム。

リーナ・ベルは蝶のマークが描かれたクリーム色の三輪車に乗っています。

お気に入りのキャラクターを好きなところにつけて、一緒にお出かけを楽しめます。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ぬいぐるみチャームの紹介でした。

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※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※画像はイメージです。

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