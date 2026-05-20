「東都大学野球、東洋大６−５中大」（２０日、神宮球場）今秋ドラフト候補の中大・伊藤櫂人内野手（４年・大阪桐蔭）が２試合連続の本塁打を放った。中大出身の阪神・森下翔太外野手の大学通算９号を上回り、これで現役最多のリーグ戦通算１１号とした。初回１死一塁。フルカウントから豪快なスイングで左翼席上段へズドン。完璧な一発に思わず“確信歩き”で打球を見届けた。ゆっくり走り出してダイヤモンドを一周。先制２