【モデルプレス＝2026/05/20】女優の三田寛子が5月19日、自身のInstagramを更新。35年前の自身の結婚式写真を公開し、話題となっている。【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「和装が素敵」35年前の貴重な結婚式写真◆三田寛子、35年前の結婚式写真公開三田は「私達の35年前の結婚式当日は 中村家の親族席は空っぽ 両家みんなが新婦側に来て 花嫁の支度を案じながら 見守って下さいました」とつづり、思い出の写真を投稿。「とくに和装の