中村芝翫の妻・三田寛子、35年前の貴重な結婚式写真公開「とってもお綺麗」「和装が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/20】女優の三田寛子が5月19日、自身のInstagramを更新。35年前の自身の結婚式写真を公開し、話題となっている。
【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「和装が素敵」35年前の貴重な結婚式写真
三田は「私達の35年前の結婚式当日は 中村家の親族席は空っぽ 両家みんなが新婦側に来て 花嫁の支度を案じながら 見守って下さいました」とつづり、思い出の写真を投稿。「とくに和装の時には 私のそばにずっといて下さった 中村の父 七代目中村芝翫」と記し、七代目中村芝翫の横顔のショットや、自身の和装姿、準備に励む姿などを披露している。「来る長男橋之助の結婚式 主人が花嫁を見守る 同じ光景を繰り返すことでしょう」と、長男・中村橋之助と元乃木坂46で俳優の能條愛未との結婚式を思い描いている。
この投稿には「うっとりするくらい美しい」「楽しみですね」「とってもお綺麗な花嫁ですね」「貴重なお写真」「和装が素敵」などとコメントが寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は能條との結婚式を控えている。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「和装が素敵」35年前の貴重な結婚式写真
◆三田寛子、35年前の結婚式写真公開
三田は「私達の35年前の結婚式当日は 中村家の親族席は空っぽ 両家みんなが新婦側に来て 花嫁の支度を案じながら 見守って下さいました」とつづり、思い出の写真を投稿。「とくに和装の時には 私のそばにずっといて下さった 中村の父 七代目中村芝翫」と記し、七代目中村芝翫の横顔のショットや、自身の和装姿、準備に励む姿などを披露している。「来る長男橋之助の結婚式 主人が花嫁を見守る 同じ光景を繰り返すことでしょう」と、長男・中村橋之助と元乃木坂46で俳優の能條愛未との結婚式を思い描いている。
◆三田寛子の投稿に反響
この投稿には「うっとりするくらい美しい」「楽しみですね」「とってもお綺麗な花嫁ですね」「貴重なお写真」「和装が素敵」などとコメントが寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は能條との結婚式を控えている。（modelpress編集部）
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