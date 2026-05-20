スカイマークは、6歳以下の子どもの急病を理由とする航空券のキャンセルについて、運賃を全額払い戻す特例措置のトライアルを、5月20日から開始した。搭乗予定日の前後3日以内に発行された病院の領収書または診療明細書を提出することで、キャンセル料なしで航空券の運賃が全額払い戻される。診断書の用意は不要で、季節性の風邪からインフルエンザ、新型コロナウイルスなど5類感染症を含むすべての傷病が対象となる。対象となる子