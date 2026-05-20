俳優・仲里依紗（36）の夫で俳優の中尾明慶（37）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。この春、中学1年生になった長男（13／愛称：トカゲくん）の授業参観に参加した1日の様子を伝え、自身の“授業参観コーデ”も披露した。【動画】「似合ってるけど目立ちますね（笑）」中尾明慶の“授業参観コーデ”※7分15秒頃〜冒頭、きょうが中学進学後の初めての授業参観であることを説明した中尾は「やっぱ清潔感とか大事だよな、