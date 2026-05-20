中尾明慶、中1息子の“授業参観コーデ”を披露「派手なのしかないんだよな…」 悩んだ末に1着を決定「似合ってるけど目立ちますね（笑）」「やっぱり夫婦」 妻は仲里依紗
俳優・仲里依紗（36）の夫で俳優の中尾明慶（37）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。この春、中学1年生になった長男（13／愛称：トカゲくん）の授業参観に参加した1日の様子を伝え、自身の“授業参観コーデ”も披露した。
【動画】「似合ってるけど目立ちますね（笑）」中尾明慶の“授業参観コーデ” ※7分15秒頃〜
冒頭、きょうが中学進学後の初めての授業参観であることを説明した中尾は「やっぱ清潔感とか大事だよな、授業参観とか」と話し、シャワーを浴び、ヒゲを剃り、歯磨きをし、ヘアセットをするなど、貴重な日常の様子を隠すことなく紹介。
カメラに向かって「みんな授業参観って服何着てってんだろう？この時期だと今日とか28度とかってなってるからさ。（Tシャツよりもきちんと感のある）シャツ着てこうかなと思ってんだけど」「俺全然わかんない、そういうのが。でも俺が持ってるシャツとか全部派手なのしかないんだよな…」と、授業参観らしい服装選びへの悩みを吐露した。
身だしなみを整えると、考えがまとまらないままクローゼットへシャツ選びへ。「どうしよう。絶対目立ちすぎるな、これ。だめだ。目立ちすぎるシャツしかない」と、真っ赤なシャツや写真がプリントされたシャツなどを手に取っては“ダメ出し”をし、ようやく1着を決定。
選んだのは、5分袖ぐらいの襟付きのニット風シャツで、白地をベースに全体に朱色っぽいラインがデザインされている。中尾は着替えを終え「ま、いいか。いいよね」「あんまり着たことないんだけど、なんかちょうど良さそう。ちょっとこう清潔感あるし」と納得した様子で、授業参観に向かった。
帰宅後にもカメラを回し「めっちゃ楽しかった」と振り返る一方で、「面白かったけど、その後、進路ガイダンス説明会みたいなのも一応参加してみて、そっちはあれだね。やっぱ頭を抱えますね、進路っていうのは」と父としてのリアルな感想をポツリ。先生や卒業生などの声を聞き「いい勉強になりましたよ」と話していた。
コメント欄には「授業参観にパパがくる。ってなんかいいね！」「かっこいいパパ」「選んだ服すごく可愛いし似合ってるけど目立ちますね」「選んだシャツが派手でかわいい」「クローゼットの中身見る限りやっぱり夫婦だなって思うくらい派手なのが多いw」「こーいう普段の様子見れるのうれしいです！」などと、さまざまな反響が寄せられている。
中尾と仲は、2009年3月に映画『時をかける少女』で初共演し、NHKドラマ『つるかめ助産院』（12年8月放送）のクランクアップ後の12年10月から本格的な交際に発展。13年4月に結婚し、同年10月に長男が誕生した。
【動画】「似合ってるけど目立ちますね（笑）」中尾明慶の“授業参観コーデ” ※7分15秒頃〜
冒頭、きょうが中学進学後の初めての授業参観であることを説明した中尾は「やっぱ清潔感とか大事だよな、授業参観とか」と話し、シャワーを浴び、ヒゲを剃り、歯磨きをし、ヘアセットをするなど、貴重な日常の様子を隠すことなく紹介。
カメラに向かって「みんな授業参観って服何着てってんだろう？この時期だと今日とか28度とかってなってるからさ。（Tシャツよりもきちんと感のある）シャツ着てこうかなと思ってんだけど」「俺全然わかんない、そういうのが。でも俺が持ってるシャツとか全部派手なのしかないんだよな…」と、授業参観らしい服装選びへの悩みを吐露した。
選んだのは、5分袖ぐらいの襟付きのニット風シャツで、白地をベースに全体に朱色っぽいラインがデザインされている。中尾は着替えを終え「ま、いいか。いいよね」「あんまり着たことないんだけど、なんかちょうど良さそう。ちょっとこう清潔感あるし」と納得した様子で、授業参観に向かった。
帰宅後にもカメラを回し「めっちゃ楽しかった」と振り返る一方で、「面白かったけど、その後、進路ガイダンス説明会みたいなのも一応参加してみて、そっちはあれだね。やっぱ頭を抱えますね、進路っていうのは」と父としてのリアルな感想をポツリ。先生や卒業生などの声を聞き「いい勉強になりましたよ」と話していた。
コメント欄には「授業参観にパパがくる。ってなんかいいね！」「かっこいいパパ」「選んだ服すごく可愛いし似合ってるけど目立ちますね」「選んだシャツが派手でかわいい」「クローゼットの中身見る限りやっぱり夫婦だなって思うくらい派手なのが多いw」「こーいう普段の様子見れるのうれしいです！」などと、さまざまな反響が寄せられている。
中尾と仲は、2009年3月に映画『時をかける少女』で初共演し、NHKドラマ『つるかめ助産院』（12年8月放送）のクランクアップ後の12年10月から本格的な交際に発展。13年4月に結婚し、同年10月に長男が誕生した。