◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースは初回にフレディ・フリーマン選手の2ランで先制しました。この日、「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手が初回、パドレス先発のグリフィン・キャニング投手に2球で追い込まれすが、4球目のアウトコースに入ったスライダーをレフト線へはじき返し、ツーベースヒットでチャンスメーク。自身6試合連続の安打としました。その後はムーキー・ベッツ選手のセカ