SNSに一枚の画像が拡散された。 誰もが小学校の教科書で親しんだ絵本『スイミー』（レオ・レオニ作、谷川俊太郎訳）を模倣したとされるその画像は、小さな魚が集まって大きな魚を形成する構図を持ち、「目」にあたる部分には参政党の神谷宗幣党首の顔写真が配置されていた。 投稿はすでに削除されているが、この一件は著作権をめぐる本質的な問いを社会に投げかけている。パロディは許されるのか。政治目的での利用は