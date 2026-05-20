[5.19 U17アジア杯準決勝 日本 1-1(PK3-2)ウズベキスタン ジェッダ]気合いは十分だっただけに、余計に大きなショックがあった。U-17日本代表DFエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)は、19日に行われたAFC U17アジア杯サウジアラビア2026準決勝・U-17ウズベキスタン代表戦に先発出場。「絶対に活躍して優勝したい」と意気込んでいた男にとって、待望の舞台だった。だが後半26分、ペナルティーエリアに侵入してきた相手に手を出