マシュマロみたい？エレコムの新素材採用USBケーブルが登場 スペック表記がわかりやすい

エレコムは5月12日、外皮に発泡シリコン素材を採用したUSB Type-Cケーブル「ふわっとマシュマロケーブル」をビックカメラ.com、ヨドバシ.comなどで発売した。カラーはホワイトとグレーの2色展開。店頭実勢価格はケーブル長1mで1980円、2mで2180円となっている。



●軽やかでサラサラ 新素材は引っかかりにくい



新製品は、マシュマロのような軽やかで、サラサラな手触りが特徴のUSB Type-CtoCケーブル。束ねても引っかかりにくく、取り回しもスムーズだ。



性能面では、最大480Mbpsのデータ転送速度、USB Power Delivery対応で充電時には最大60Wの出力を発揮する。なお、これらのスペック表記はコネクター部分に印字されており、複数のケーブルを持っていても簡単に区別できる。



このほか、コネクター部には、高級感のあるアルミ装飾を施し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用した。