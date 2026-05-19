阪神高速道路と西日本高速道路（NEXCO西日本）は、第二神明道路と阪神高速3号神戸線でリニューアル工事を実施するため、20日午前4時から終日通行止めを行う。期間は28日午前6時までの8日間で、土日も含まれる。周辺道路では渋滞が予想されており、公共交通機関の利用などを呼びかけている。通行止めとなるのは、第二神明道路・須磨インターチェンジ（IC）から阪神高速3号神戸線・湊川までの上下線約5.3キロ。あわせて阪神高速