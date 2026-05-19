メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県内での特殊詐欺被害の増加を受け、知事と県警本部長が根絶に向けた「共同宣言」を発表しました。 岐阜県では2025年、特殊詐欺による被害額が、SNS型投資・ロマンス詐欺を含め約50億円にのぼり、過去最高となりました。 これを受け、岐阜県の江崎知事と岐阜県警の三田豪士本部長は19日、「STOP！特殊詐欺 オール岐阜アクション2026」をスローガンとする共同宣言を発表