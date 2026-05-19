◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、いわき)福島県いわき市にある「ヨークいわきスタジアム」で行われるヤクルト戦に挑む巨人。高校・大学時代を福島県で過ごした船迫大雅投手が、試合前取材に応え、懐かしの地に笑みを浮かべました。宮城県出身の船迫投手は、福島県にある聖光学院高、東日本国際大に進学。大学はいわき市にあり「7年間いた地で、しかもここは自分の大学のあるいわき市なので、そこでやれることはうれしく