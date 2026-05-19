◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、いわき)

福島県いわき市にある「ヨークいわきスタジアム」で行われるヤクルト戦に挑む巨人。高校・大学時代を福島県で過ごした船迫大雅投手が、試合前取材に応え、懐かしの地に笑みを浮かべました。

宮城県出身の船迫投手は、福島県にある聖光学院高、東日本国際大に進学。大学はいわき市にあり「7年間いた地で、しかもここは自分の大学のあるいわき市なので、そこでやれることはうれしく思います」と喜びの声をあげます。大学時代にはリーグ戦でもよくこの球場を使用していたそうで、慣れ親しんだマウンドであることも明かしました。

さらに球場には応援のため、高校の後輩が観戦に訪れているそう。さらにグラウンド内にも知人がおり「練習のボール拾いは高校の同級生で、ボールボーイは大学の先輩とか高校の後輩もいるので」と明かしました。

いわき市のいいところを聞かれると、「いいところいっぱいあるんですけど、ハワイがあるとこじゃないですか！」と笑顔を見せた船迫投手。いわき市にある『スパリゾートハワイアンズ』の温泉施設をよく利用していたそうで「練習終わりに温泉に行ってました」と当時の思い出とともに振り返りました。

そんな地で躍動なるか、6連勝中の巨人の試合運びにも注目です。