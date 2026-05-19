ジュニア・イブリダの限定車を発売ステランティス・ジャパンは、アルファ・ロメオのコンパクトSUV『ジュニア・イブリダ』の限定車『アルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダ・アヴォリオ・クラシコ（Avorio Classico）』を5月14日に発売した。【画像】アルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダの限定モデルを見る全24枚ベースとなる『ジュニア・イブリダ』は、イタリアンデザインとハイブリッド技術を融合したモデルで、特徴的な3連ヘ