ジュニア・イブリダの限定車を発売

ステランティス・ジャパンは、アルファ・ロメオのコンパクトSUV『ジュニア・イブリダ』の限定車『アルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダ・アヴォリオ・クラシコ（Avorio Classico）』を5月14日に発売した。

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ベースとなる『ジュニア・イブリダ』は、イタリアンデザインとハイブリッド技術を融合したモデルで、特徴的な3連ヘッドライトや進化したトライローブ（三つ葉）形状のフロントグリル、そしてリアの『コーダ・トロンカ』の造形などによって、アルファの伝統を現代的に表現したモデルである。



アルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダ限定車『アヴィリオ・クラシコ』。 アルファ・ロメオ

『アヴォリオ・クラシコ』は、専用色『ガレリア・アイボリー』のボディカラーとコーディネイトされた専用装備を纏った80台の限定車である。

『アルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダ・アヴォリオ・クラシコ』の価格は499万円となる。

歴史と品格を現代的に再解釈

限定車のモデル名である『アヴォリオ・クラシコ』は、イタリア語で『クラシックなアイボリー』を意味し、1970年代にアルファ・ロメオ各モデルで人気を博したアイボリーのボディカラーに由来する。

『アヴォリオ・クラシコ』には、専用のボディカラー『ガレリア・アイボリー』にブラックルーフを組み合わせた、ツートーンが採用されている。



アルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダ限定車『アヴィリオ・クラシコ』。 アルファ・ロメオ

これは、イタリア・ミラノの歴史的建造物『ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレ2世（Galleria Vittorio Emanuele II）』へのオマージュであり、落ち着きと品格ある佇まいを演出する。

そのほか特徴的なディテールとしては、足元を引き締める『フォリ（Foglie）』アルミホイールが挙げられる。これは伝説的な『33ストラダーレ』の意匠を現代的に再解釈したしたものだという。

加えて、専用装備としてボディカラーと調和するアイボリーのルームミラーキャップにより、内外装の統一感も高められている。

また、『アヴォリオ・クラシコ』発売に際してイタリアのレザーブランド『フェリージ（Felisi）』とコラボレーションした専用アイテムも用意された。

車両には、同社の人気シリーズ『ストーリコ（Storico）』から、アルファ・ロメオの象徴である『ビショーネ（蛇）』のチャームが付いたアイボリーのキーホルダーが付属するほか、5月14日から6月28日の期間で、フェリージのレザーアイテムが抽選で6名に当たるキャンペーンも実施される。