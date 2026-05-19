【モデルプレス＝2026/05/19】俳優の木戸大聖・綱啓永・中沢元紀が5月18日、それぞれInstagramを更新。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のライブ観戦時のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】映画「WIND BREAKER」人気俳優陣、BE:FIRSTのライブ観戦ショット◆木戸大聖・綱啓永・中沢元紀、BE:FIRSTのライブ観戦木戸・綱・中沢の3人は、水上恒司主演の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカ