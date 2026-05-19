木戸大聖・綱啓永・中沢元紀、BE:FIRSTのライブ観戦 JUNONとの4ショットにファン歓喜「ウィンブレチームの絆が尊い」「すっかりBESTY」
【モデルプレス＝2026/05/19】俳優の木戸大聖・綱啓永・中沢元紀が5月18日、それぞれInstagramを更新。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のライブ観戦時のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】映画「WIND BREAKER」人気俳優陣、BE:FIRSTのライブ観戦ショット
木戸・綱・中沢の3人は、水上恒司主演の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（2025年）で、BE:FIRSTのJUNON（ジュノン）と共演。今回、3人は5月16日・17日に東京・味の素スタジアム開催されたBE:FIRST初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を訪れたことを報告し、バックステージで撮影した4ショットを公開した。
ライブグッズを身につけた仲睦まじい写真とともに、木戸は「JUNONの歌声に終始とろけて…BE:FIRSTの圧巻のパフォーマンスに大興奮して…もう楽しすぎました！」と熱狂したライブの感想を伝えた。
綱は「いきなり『Stay Strong』は勝手にサプライズされた気分でした…」と同作の主題歌であるBE:FIRSTの楽曲「Stay Strong」がオープニングで披露されたことに触れ「ジュノンかっこよすぎたね」と絶賛。中沢も「圧倒的なパフォーマンスと表現力に溺れてきました JUNONの生歌最高でした〜」と感動をつづっている。
3人の投稿に、ファンからは「来てたの！？」「同じ空間にいたなんて」「すっかりBESTY（BE:FIRSTのファンネーム）」「ウィンブレチームの絆が尊い」「推しが推しのライブに…感激」「現地でウィンブレチームの楽しそうな姿を目撃しました〜！」「JUNONへの愛が嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】映画「WIND BREAKER」人気俳優陣、BE:FIRSTのライブ観戦ショット
◆木戸大聖・綱啓永・中沢元紀、BE:FIRSTのライブ観戦
木戸・綱・中沢の3人は、水上恒司主演の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（2025年）で、BE:FIRSTのJUNON（ジュノン）と共演。今回、3人は5月16日・17日に東京・味の素スタジアム開催されたBE:FIRST初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を訪れたことを報告し、バックステージで撮影した4ショットを公開した。
綱は「いきなり『Stay Strong』は勝手にサプライズされた気分でした…」と同作の主題歌であるBE:FIRSTの楽曲「Stay Strong」がオープニングで披露されたことに触れ「ジュノンかっこよすぎたね」と絶賛。中沢も「圧倒的なパフォーマンスと表現力に溺れてきました JUNONの生歌最高でした〜」と感動をつづっている。
◆「WIND BREAKER」メンバーの再会ショットに反響
3人の投稿に、ファンからは「来てたの！？」「同じ空間にいたなんて」「すっかりBESTY（BE:FIRSTのファンネーム）」「ウィンブレチームの絆が尊い」「推しが推しのライブに…感激」「現地でウィンブレチームの楽しそうな姿を目撃しました〜！」「JUNONへの愛が嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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