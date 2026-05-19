全国的にクマの目撃情報が相次いでいることを受け、文部科学省と環境省は5月15日、学校や教育委員会などに対し、児童・生徒らの安全確保を求める事務連絡を出した。●例年、6月に出没が増加事務連絡では、昨年秋に続き、今年春以降も、市街地や集落など人の生活圏でクマの目撃情報が発生していると指摘。例年、春から夏にかけては、6月に出没情報が増える傾向があるとして、通学路の点検や変更、学校生活や登下校時の安全対策の徹