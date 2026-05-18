高性能な洗車グッズが手に入りやすくなり、ネットを介して情報も得やすくなったことで、DIY洗車はぐっと身近になった。しかし、その手軽さの裏で、多くのユーザーが「重大な前提」を見落としている。 「洗車＝キズが入るリスクを伴う」という事実。その前提を解消する洗車グッズが「DETAIL GUARDZ（ディテールガーズ）ダートロック・バケツフィルター（以下：ダートロック）」だ。