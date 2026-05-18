高性能な洗車グッズが手に入りやすくなり、ネットを介して情報も得やすくなったことで、DIY洗車はぐっと身近になった。しかし、その手軽さの裏で、多くのユーザーが「重大な前提」を見落としている。

「洗車＝キズが入るリスクを伴う」という事実。

その前提を解消する洗車グッズが「DETAIL GUARDZ（ディテールガーズ）ダートロック・バケツフィルター（以下：ダートロック）」だ。

DIRT LOCK / ダートロック・バケツフィルター

希望小売価格：2,530円（税込） 水の流れを下向きに操作する特殊な構造の特許デザイン（ベンチュリーフィルターシステム）を搭載する 他社の類似フィルターに赤く着色したゴミを入れた比較。ゴミをバケツの底に閉じ込める性能の差がひと目でわかる

その水、本当にキレイですか？

クルマのボディには細かな砂粒や鉄粉が付着しており、洗車時にそれらがミットに付着してしまう。

そのため、バケツの水でミットを「なんとなく」洗い流してから使う。ここまでは誰もが意識しているハズだ。

バケツの水に混ざった砂や鉄粉は、カンタンに浮遊して再びミットに付着する

しかし実際は、バケツ内の砂や鉄粉は水中で巻き上げられている。そんな水の中に洗車ミットを入れて愛車のボディにこすりつけたらどうなるか、想像できるだろう。これが洗車キズの正体なのだ。

細かくキズついたクルマのボディ。光を当てると一目瞭然



では、どうすれば愛車をキズから守りながら洗車できるのか。その答えは、多くの人が見落としがちだった “バケツの水”の管理 にある。

ディテールガーズ ダートロックで洗車キズをゼロに！

つまり、バケツの水中にゴミがない状態をつくればいい。

ディテールガーズのダートロックは、ひとことで言うと「キレイな水とゴミを分けるフィルター」だ。



使い方はバケツの底にダートロックをセットするだけ。

バケツの推奨サイズは18～20L、底面積26cm程度

ダートロックの価格はリーズナブルな2,530円（税込）。そのお手軽さから、「ただ網を沈めるだけ？」と思われがちだが、実はかなりハイスペックなフィルター機能をもつ。ディテールガーズを取り扱う株式会社 阿部商会の販売促進部・相蘇（あいそ）さんに話を聞いた。

手を動かすと水流が発生しますよね。ダートロックはその流れを利用して、砂や汚れをバケツの底へ強力に引き込み、再浮上を物理的に防ぐ仕組みなんです。一度底に落ちたゴミは、フィルターの一方通行構造によって戻ってきません

テスト用に赤く着色したゴミ。一度底に溜まると、かなり強い水流でも再浮遊しない

似た他社製品は多いが、砂が再浮上してしまう構造のものがほとんど。対してダートロックは”砂を“沈めたまま”にする点が決定的に違うのだ。

詳細はDGジャパンの公式Youtubeチャンネルで動画を公開しているので、ぜひチェックしよう！

DETAIL GUARDZの紹介はこちら

実際にダートロックを使うと、洗車後にバケツの底に驚くほど砂が溜まる。これは単にフィルター性能が高いからだけでなく、「本来なら車体に付着していたはずの砂」をすべて回収している証拠だ。

コーティングの過信は禁物！ クルマのボディは意外とモロい？

水中のゴミくらいで大げさな…と思うかもしれないが、キレイなボディを長く維持したいのなら、絶対に無視してはいけないポイントだ。理由は以下の2つ。

近年の自動車は塗膜が薄い

コストカットや軽量化、環境負荷の観点から、近年のクルマは塗料をギリギリまで減らしている。当然ながら塗膜は薄く、キズつきやすい。



かつて塗膜が頑丈だった時代に「キズはコンパウンドで磨いて消そう！」といった風潮があったが、そうした研磨作業さえ現代のクルマは厳禁なのだ。

“ガラスコーティング神話”に注意

洗車キズの話題になると、「ガラスコーティングしているから大丈夫」と考える人は多い。だが、阿部商会の相蘇さんは、この認識にも警鐘を鳴らす。

日本では“ガラスコーティング”と呼ばれていますが、正しくはセラミックコート。膜は非常に薄く、どんなに高価な施工でも管理が悪いとすぐ劣化します。そもそも砂を含んだミットで洗えば、コーティングしていてもキズは入ります

コーティングはあくまで補助的な存在であり、車を美しく保つ本質はこまめな洗車にある。そして、その洗車でキズを防ぐための最も効果的なアイテムがダートロックというワケだ。

オプション品でさらに効果アップ

ディテールガーズでは、人気商品のダートロックのほか、さまざまなオプションを展開している。

【スクラブ・ウォール180】希望小売価格：2,200円（税込）

ダートロックバケツフィルターと組み合わせて使用。スクラブウォールに洗車ミットを沿わせて上下するだけで、洗車キズの原因となる塵や鉄粉をより効果的に除去できる。

【スクラブ・アンド・ポンプアタッチメント】希望小売価格：2,200円（税込）

ダートロックバケツフィルターの上部に装着するアタッチメント。上から軽く押すとポンピングアクションによって洗車ミットを効果的に洗浄できる。

【ディテールガーズ・オリジナルバケツ】

ディテールガーズジャパンオリジナルの日本製、高品質バケツ。サイズは14Ｌ、18Ｌ、20Ｌの3種類。専用のフタも別売。洗車用具入れとしても活用できる。

〝洗車キズをいかに抑えるか？〟が洗車のトレンド！

カー用品店のオートバックも注目する理由

最近は「どう洗うか」までこだわる人が増えている

「近年は、単に汚れを落とすだけでなく、洗車キズをできるだけ防ぎたいという意識が高まっています」。オートバックの広報担当者がそう話してくれた。

どのような過程で洗車キズが付くのか、どうすれば防げるのかを気にするユーザーが増えたことで、シャンプーやコーティング剤だけでなく、洗車道具そのものにこだわる人も多くなっているという。

ボディに細かなキズが入る「洗車キズ」は、キレイする行為で意識しないうちにクルマを傷めてしまうなんともやるせないキズ……。その理由がスポンジやウォッシュミットに砂や汚れが残ったままボディをこすってしまい、スワールマークと呼ばれる細かなキズの原因になることはこれまでの記事でも理解してもらえたはず。

そこでオートバックスも注目していたのが、Detail Guardzのバケツフィルターだ。

バケツの底で砂や汚れをキャッチし、再付着を防ぐから安心

このアイテムの大きな特徴は、特許取得済みの「ベンチュリ構造」を採用していること。

バケツの中に発生する水流をうまく利用し、スポンジやミットから落ちた砂利や汚れをバケツの底へ引き込む仕組みになっている。

「一度沈んだ汚れが再び浮き上がりにくいため、洗車中にスポンジへ砂や汚れが再付着しにくいんです。

つまり、ボディをこする際のリスクを減らし、洗車キズを抑えながら洗いやすくしてくれます」。

【ベンチュリ構造とは？】

ベンチュリ構造は、実は身近なところにも使われている。たとえば霧吹きやスプレー、ガスバーナー、空気を含ませるタイプのシャワーヘッドなどがその一例だ。



水や空気の通り道を工夫することで流れに勢いを生み、その力で液体や空気、汚れなどを引き込む仕組み。



Detail Guardzのバケツフィルターでは、この考え方を洗車用バケツに応用し、ミットから落ちた砂や汚れを底へ引き込みやすくしている。

組み合わせるなら「スクラブウォール（Scrub Wall）」もおすすめ

「同じDetail Guardzのアイテムで、あわせて使いたいのがスクラブウォーム（Scrub Wall）ですね。

バケツ内でミットやブラシをこすり洗いしやすくなるオプションアイテムで、バケツフィルターと組み合わせることで、汚れを落としながら再付着を防ぐ洗車環境を作りやすくなりますよ！」

こんな人におすすめ

「愛車を大切に洗いたい人に向いています。特に、洗車キズやスワールマークをできるだけ減らしたいDIY派には相性がいい。

また、プロのディテーラーのように、作業効率と安全性を両立したい人にもおすすめです」。

まとめ：洗車キズをゼロへ。まずは「水」を変えることから

どれほど高価なシャンプーやミットを使っても、バケツの水が汚れていれば、砂をすくい上げてボディをキズつけてしまう。洗車キズの大半は、実はこの「水の管理不足」から生まれているのだ。

・砂は沈んでいない

・バケツの水はつねに汚れている

・ミットはその砂を拾ってしまう

・だから洗車キズが入る

この“当たり前の事実”に気づけば、洗車の質は劇的に変わる。

ダートロックは、洗車キズを限りなくゼロに近づけるための最もシンプルで効果的なアイテムだ。

愛車を長く、美しく保ちたいすべての人にとって、必須のパートナーになるだろう。

（編集協力：株式会社阿部商会）