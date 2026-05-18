5月16日、俳優の高畑裕太が、自身のXとInstagramで、2016年に起こした不祥事に関する声明を発表した。9年越しの告白は大きな注目を集めたが、母で女優の高畑淳子（あつこ）の心境が気遣われているようだ。裕太は、2016年、映画の撮影で滞在していたビジネスホテルの女性従業員への強姦致傷容疑で逮捕され、その後、不起訴処分になった。今回、自らの不祥事の経緯や思いについて長文でつづった声明文を公開した。声明では、《