新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#362を５月17日（日）に無料放送した。５月17日（日）放送の#362では、スリムクラブ・内間政成の魅力を業界に売り込む企画「『琉球の真珠』、業界の皆さん！内間をぜひ使ってください」をお届け。発起人として、相方の真栄田賢、平成ノブシコブシ・徳井健太、三日月マンハッタンが