AIを悪用したサイバー攻撃対策に関する関係省庁会議＝18日午後、東京都港区政府は18日、最新の人工知能（AI）を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、関係省庁会議で対策を取りまとめた。システムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘される米新興企業アンソロピックのAI「クロード・ミュトス」が念頭にある。対策では重要インフラやソフトウエアの事業者、政府内の情報セキュリティー担当部局に注意喚起するとと