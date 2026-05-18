5月16日、俳優の高畑裕太が、自身のXとInstagramで、2016年に起こした不祥事に関する声明を発表した。9年越しの告白は衝撃を与えたが、ある内容が物議を醸している。高畑は、2016年、ビジネスホテルの女性従業員への強姦致傷容疑で逮捕され、その後、不起訴処分になった。この件に関して、本人が公の場で言及することはなかったが、今回、《私、高畑裕太が約9年前に起こした不祥事について、事実関係の説明と、これまで公にし